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Sinop'ta sağanak sonrası Karadeniz kahverengiye döndü

Sinop'ta sağanak sonrası Karadeniz kahverengiye döndü
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Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili sağanak, derelerin taşıdığı çamur ve balçıkla Karadeniz'in rengini kahverengiye çevirdi. Kıyı şeridinde geniş alanda renk değişimi oluştu, odun parçaları sahili kapladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçık nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası debisi yükselen dereler, beraberinde getirdikleri toprak, balçık ve odun parçalarını Karadeniz'e taşıdı.

Çamurlu suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi oluştu, suyun rengi geniş bir alanda kahverengi oldu.

Yağışın etkisiyle derelerin sürüklediği çok sayıda odun parçası ise Güzelkent sahil şeridini boydan boya kapladı.

Denizdeki renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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