Karadeniz'de Gerilim Tırmanıyor: Ukrayna İHA Saldırıları ve Rusya'nın Gemi Operasyonları

MOSKOVA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar Karadeniz ile kıyı kesimlerinde tırmanışa geçti.

Ukrayna'ya ait insansız hava araçları, Karadeniz kıyısındaki birçok Rus tatil kentini hedef alırken, Rusya ise askeri malzeme taşıyan Ukrayna gemilerine saldırılar düzenledi.

Bölgesel acil durum müdahale merkezine göre, Ukrayna'nın pazartesi günü Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Karadeniz kıyısında bulunan tatil beldesi Arkhipo-Osipovka'ya insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda, 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

Rusya Sağlık Bakanı'nın danışmanı Aleksey Kuznetsov, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 3'ü çocuk 9 yaralının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla askeri yük taşıyan dört yük gemisini vurduğunu bildirdi.

Bakanlık, askeri malzeme boşaltan iki yük gemisinin Karadeniz'in yaklaşık 65 kilometre iç kesiminde, Güney Bug Nehri üzerinde bulunan Nikolayev Nehir Limanı'nda hedef alındığını belirtti. Askeri malzeme taşıyan diğer iki kargo gemisi ise Karadeniz sularında vuruldu.

Kaynak: Xinhua