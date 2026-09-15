Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç Sinop'ta balıkçıların ağına takıldı

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçılar, palamut avlamak için attıkları ağı toplarken mavi yengeçle karşılaştı.

Balıkçı Erkan Şimşek, AA muhabirine, dün palamut avlamak için denize attıkları ağları kontrol etmek amacıyla bugün yeniden denize açıldıklarını söyledi.

Ağı toplarken mavi yengeci fark ettiklerini anlatan Şimşek, "Karadeniz'de nadir görülen bir tür. Genellikle sıcak denizlerde yaşayan bir canlı. Tezgahımıza koyduk, vatandaşların da ilgisi var. Fotoğraf çekiyorlar." dedi.

Şimşek, mavi yengecin son dönemlerde ağlarına aralıklarla takılmaya devam ettiğini vurgulayarak, bilim insanlarınca bu durumun deniz suyu sıcaklığındaki değişimden kaynaklandığının yorumlandığını kaydetti.

Kaynak: AA