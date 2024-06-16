Karadeniz müsilaj istilasında! Mavi bayraklı plajda tatilcileri yıkan manzara

Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde müsilaj oluşumu dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Marmara denizinde sıklıkla görülen müsilaj, diğer bir adıyla deniz salyası Karadeniz'de de görüldü. Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde etkili olan müsilaj görüntülendi.

SAHİL ŞERİDİNE YAYILIYOR

Bayram tatili sebebi ile Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular değil beyaz yapışkan deniz salyalarıyla karşılaştı. Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarlar ile birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığı da öğrenilirken, konu ile ilgili çalışmalar başlatıldı.