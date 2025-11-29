Karadeniz'de KAIROS Gemisinde Patlama ve Yangın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında seyir halindeyken patlayan KAIROS isimli gemide yangın meydana geldiğini ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile KURTARMA-12 Römorkör'ün müdahale ettiğini açıkladı.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan son durum bilgisinde, "Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan *KAIROS* isimli gemide devam eden yangına, NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz müdahale etmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel