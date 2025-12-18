Samsun'da gün batımı dronla görüntülendi
Samsun'un Terme, Çarşamba, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde gün batımı dronla görüntülendi. Kızıl ve turuncu tonların oluşturduğu manzara, ilçelerin siluetleriyle birleşerek görsel bir şölen sundu.
Terme ilçesinde çekilen görüntülerde, Karadeniz üzerinde batan güneşin oluşturduğu kızıl ve turuncu tonlar, Çarşamba Ovası'nda ilçelerin siluetleriyle birleşerek görsel şölen sundu.
Dronla kaydedilen görüntülerde kıyı hattı ve yerleşim alanlarının, gün batımının etkisiyle farklı bir atmosfere büründüğü görüldü.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel