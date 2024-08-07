Karadeniz'de devasa hortum görüntülendi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Karadeniz açıklarında oluşan devasa hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun büyüklüğü dikkat çekti.
Karadeniz'de oluşan devasa hortum kamerada
KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Karadeniz açıklarında oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz üzerinde oluşan hortumu cep telefonları ile görüntüledi. Kameraya yansıyan hortumun büyüklüğü dikkat çekti. D
Çatalzeytin ilçesinde kafe işleten Tamer Çetin, "Çatalzeytin açıklarında deniz üzerinde dev hortum oluştu. Denizin üzerinde dev hortum görülüyor. Sahilde oturanlarda dev hortumu telefonlarıyla görüntülüyor" dedi.