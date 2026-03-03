Haberler

Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bildirdiğine göre, Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü, yerleşim merkezlerine 254,25 kilometre uzaklıkta ve 7,37 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı

Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Adama Traore'ye ilginç yasak

Aldığı haberle yıkıldı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı