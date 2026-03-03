Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.