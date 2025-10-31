Haberler

Karadağ Mahkemesi, Türk Vatandaşlarının Serbest Bırakıldığını Duyurdu

Güncelleme:
Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı iddiaları nedeniyle tutuklanan Y.G. ve N.D.'nin, olayla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek serbest bırakıldıklarını açıkladı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerle sanıkların suçlamalardan aklandığı tespit edildi.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirdi.

Mahkeme, Podgoritsa'daki bıçaklı saldırı olayına karışan 2 kişinin durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Podgoritsa Yüksek Savcılığının, Y.G. ve N.D. hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçlamasında bulunduğu belirtildi.

Soruşturmaya bakan hakimin, söz konusu şüpheliler hakkında mağdurların ifadesi ve teşhis tutanağı kapsamında tutuklama kararı verdiği aktarılan açıklamada, sanıkların haklarındaki karara itiraz ettikleri kaydedildi.

Y.G. ve N.D'nin olayın yaşandığı saatlerde başka yerlerde bulunduklarının güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme sonucunda sanıkların savunmalarının doğru olduğu, olayın meydana geldiği sırada konutlarında bulundukları ve bu nedenle artık haklarında makul şüphe bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda soruşturma hakimi, sanıklar Y.G. ve N.D. hakkındaki tutuklama kararını kaldırmıştır. Bir kez daha vurguluyoruz ki, söz konusu sanıklar hakkındaki tutuklama kararı suçun nitelendirilmesinde bir değişiklik nedeniyle değil, soruşturma sürecinde onların 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle kaldırılmıştır."

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
