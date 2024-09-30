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Karadağ'daki Yabani Yılkı Atları Doğaseverlerin İlgi Odağı

Karadağ'daki Yabani Yılkı Atları Doğaseverlerin İlgi Odağı
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Karaman'da bulunan 2 bin 271 rakımlı Karadağ'da yaşayan yabani yılkı atları, doğadaki yaşam mücadeleleri ve renkli görünümleriyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Doğanın zorlu koşullarına karşı mücadele eden bu atlar, ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.

Karaman'da sönmüş bir volkanik dağ olan 2 bin 271 rakımlı Karadağ'ın yabani yılkı atları, vahşi doğadaki yaşam mücadeleleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Hotamış bataklığı ile Karaman ve Çumra ovaları arasındaki Karadağ'ın krater çukuru ve etrafındaki tepelerde sık sık gözlemlenebilen yabani atlar, birbirinden farklı renkleriyle doğa severlere ve fotoğrafçılara heybetli ve renkli görüntüler sunuyor.

Yılkıların bir kısmı, öğlen saatlerinde zirvelerde bulunan tepelerde yazdan kalma bitkilerle beslenmeye çalışırken, bir kısmı da ağaçların gölgesinde, güneşin kavurucu sıcağından ve sineklerden korunmaya çalışırken gözlemlendi.

Doğadaki kurt gibi yırtıcı hayvanlara, yaz mevsiminin sıcak ve kuraklığına, kışın da dondurucu soğuklarına karşı yıllardır direnen ve yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yediden yetmişe tüm ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel

Hayvanlar Karaman Karadağ Güncel Yabani Yaşam Çevre Doğa

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