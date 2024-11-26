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Karadağ, AB Üyeliği İçin Müzakereleri Tamamlama Hedefinde

Karadağ, AB Üyeliği İçin Müzakereleri Tamamlama Hedefinde
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Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, AB'ye katılım müzakerelerini tamamlamak ve sonuçlandırmak istediklerini ifade etti. Boşnak Partisi'nin hükümete katılım kararının altını çizerken, azınlık hakları ve bölgesel ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini tamamlamak ve sonuçlandırmak istediklerini ifade etti.

Bakan Azemovic, resmi ziyaret için bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic ile görüştü.

Görüşmede, iki ülkede yaşayan Boşnaklar ve Karadağlıların hakları ele alınırken, bu konuda yapılacak çalışmalar için de işbirliği anlaşması imzalandı.

Azemovic, daha sonra Anadolu Ajansı (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) servisini ziyaret etti ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA muhabirine açıklama yapan Azemovic, Karadağ'da oluşturulan hükümete Boşnak Partisi'nin koalisyon ortağı olarak katıldığını belirtti.

Hükümete girerken AB'ye tam üyelik amacıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Azemovic, şunları kaydetti:

"AB'ye katılım müzakerelerini tamamlamak ve bu süreci resmi olarak sonuçlandırmak istiyoruz. AB'ye üyelik, Boşnak Partisi'nin gündeminde önceliktir. Hukukun üstünlüğü, azınlık haklarının korunması ve azınlıklara yönelik tüm konular, tabii ki bölge ile iyi komşuluk ilişkileri de bu öncelikler arasında yer alıyor. Bu, Boşnak Partisi'nin kuruluşundan itibaren sahip olduğu ve adım adım gerçekleştirdiği bir gündemdir."

Azemovic, Boşnak Partisi'nin 18 yıllık tarihinde aldığı en kritik kararın hükümete katılma kararı olduğunu ifade etti.

Karadağ'da yaşayan Boşnakların çıkarlarını gözeterek hareket ettiklerini söyleyen Azemovic, "AB yolculuğu, Karadağ'da yaşayan tüm halkların katılımı olmadan ne kaliteli ne de hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Boşnaklar, hoşgörü, barış halkı olarak tanınıyor. Biz bu ilişkileri geliştiriyoruz ve bu da AB'nin temel ilkeleri ile uyumlu." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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