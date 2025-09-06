Karaciğer Nakliyle Hayata Tutunan Hilal Korkut, Tıp Fakültesini Kazandı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 7 aylıkken Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde nakil yapılan Hilal Korkut, bu yıl kazandığı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü'nde beyaz önlük giymeye hazırlanıyor.

Doğumunun 40. gününde yenidoğan sarılığı tespit edilen Korkut, 3 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi konulmasıyla Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde yoğun bir tedavi sürecine alındı.

Babasından alınan karaciğer dokusu sayesinde hayata tutunan ve bu yıl Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan 19 yaşındaki Hilal Korkut'un hayali, mesleğinde başarılı bir doktor olarak kendisi gibi çocukların hayatına dokunabilmek.

Yaşadığı sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Korkut, organ nakli operasyonunu gerçekleştiren ve "rektör dedesi" olarak nitelendirdiği Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Korkut, organ naklinin gerçekleştirildiği üniversitede tıp fakültesini kazanmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, "Hemen rektör dedemin, çocukluğumdan beri ellerinde büyüdüğüm doktorlarımın yanına gitmek, 'Bu sefer hasta değil, sizinle aynı kulvardayım.' demek istedim. İnanılmaz, tarif edilemez bir mutluluk." dedi.

Doktorluğun çocukluk hayali olduğunu belirten Korkut, şöyle konuştu:

"Ben ilk 'Doktor olmak istiyorum.' dediğimde okuma yazmayı bile bilmiyordum. Çünkü kendimi bildiğimden beri beyaz önlükler içerisindeki doktorlarla, hemşirelerle, şırıngalarla, serumlarla birlikteydim. Beyaz önlük gördüğünde ağlayan, beyaz önlüklerden çok korkan bir çocuktum. Fakat şimdi, doktorluğun gerçekten çok kutsal bir meslek olduğunu, rektör dedemin yaptığı şeyin insanların hayatına dokunmak, hayatını yönlendirmek olduğunu fark ettim."

Hilal Korkut, nakil sonrasında sağlığıyla alakalı olumsuz bir durum yaşamadığını ve şu anda hayatını sorunsuz yürütebildiğini dile getirerek, "Rektör dedemin ve ekibinin karşısına beyaz önlükle çıkmayı çok istiyorum. Şu an en büyük hayalim onun karşısına beyaz önlükle çıkmak ve onun izinden gidebilmek. Ben de bir çocuğun hayatına dokunmayı, bir çocuğa umut olmayı çok isterim." ifadelerini kullandı.

Organ bağışından korkulmaması gerektiğine dikkati çeken Korkut, "Ben belki küçük bir örneğim ama benim yaşıtım, benden büyük ya da küçük yaşta olan çok fazla örneğimiz var. Organ bağışı hayattır. Organ bağışı umuttur. Organ bağışı yeniden hayata tutunmaktır. İnsana yaşama zevkini tekrar tattırabilmektir aslında. Organ bağışından korkulmamalı, organ bağışı desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın şansını yaşıyoruz"

Baba Yusuf Korkut da kızının başarısıyla gururlandığını dile getirerek, "Bu duygu çok ifade edilemiyor. Babasınız, gözyaşlarınız sevinçten de olsa onları göstermeden ağlamanız lazım. Bu tarif edilemez. Bana verebileceği en büyük ödülü verdi, kızımla gurur duyuyorum. Her daim arkasındayım ve onunlayım. Her şey kızımın gönlünce olsun." dedi.

Organ nakli sürecinde hem eşinin hem kendisinin karaciğerinin Hilal için uyumlu olduğunun tespit edildiğini anlatan Korkut, çocuklarına verici olmak için ikisinin de gönüllü olduğunu söyledi. Korkut, "Ufak, tatlı çekişmelerin sonrasında, ben anneyi ikna ettim. 'Hem kızımız hem ben ameliyat olacağım, en iyi bakımı da dışarıda sağlam kalarak sen yaparsın, karaciğerimi ben vereyim.' dedim. Benim vermemde karar kıldık." ifadelerini kullandı.

Korkut, nakilden sonra sağlığıyla alakalı problem yaşamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın şansını yaşıyoruz. Organ naklinin zemini hazırlanmış, sağlık sektörü buna hazırlanmış. Bunu yapacak ehil eller bu ülkede yetişmiş. Aradan 18 yıl geçti, Hilal tıp fakültesini kazandı. Ben de birkaç günlük ameliyat sonrası ağrıları dışında sorun yaşamadım, normal hayatıma devam ediyorum. Birileri örnek arıyorsa, biz buradayız ve sağlıklıyız. Bu yüzden herkesi organ nakli konusunda hassasiyete davet ediyorum. Ülkemizde her şey var, sadece duyarlılığı artırmamız lazım."