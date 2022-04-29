Karaciğer komasına giren belediye başkanı sağlığına kavuştu

AYDIN'ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, girdiği karaciğer koması nedeniyle ambulans uçakla getirildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılarak sağlığına kavuştu.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, aniden rahatsızlanarak karaciğer komasına girdi. Başkan Dinçer, yakınlarının yaptığı görüşmeler sonucunda ambulans uçak ile 10 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'ne getirildi. Burada yapılan ilk tespitlerde karaciğer komasında bulunduğu, böbrek, karaciğer ve akciğerinin fonksiyonunu yerine getirmediği belirlenen Dinçer'e ameliyat ile karaciğer nakli yapıldı. Gerçekleştirilen ameliyatın ardından ise solunum aygıtı ve diyaliz makinesine bağlı olarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dinçer, sağlığına kavuştu.

İkinci doğum yerinin Malatya olduğunu belirten Dinçer, "Benim için ikinci bir hayat başlıyor. 16 Ekim 1973 Çin'e doğumluyum. İkincisi de 17 Şubat 2022 Malatya benim ikinci doğum yerim. İkinci vatanım oluyor. Hocam burada olduğu sürece bol bol kontrollere geleceğim. Sadece kontrol değil geldik mi Malatya'yı gezeriz" dedi.