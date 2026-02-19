Haberler

Pakistan'da apartmanda meydana gelen patlama sonucu 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir apartmanın ilk katında meydana gelen patlamada 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Gaz kaçağından kaynaklandığı düşünülen patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde ilk katında meydana gelen patlamanın ardından apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Karaçi'de üç katlı apartmanın ilk katında patlama oldu.

Nedeni henüz bilinmeyen patlama, binanın bir kısmının çökmesine yol açtı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardı.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Polis, ilk incelemelere göre patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini belirtti.

