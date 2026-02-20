Pakistan'da Doğalgaz Kaçağı Kaynaklı Patlamada Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

İSLAMABAD, 20 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir apartmanda doğalgaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Cemşid Aşer perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle sabah 4.15 sularında üç katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldiğini belirtti. Aşer, kısmen çöken binada çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade etti.

Devlete ait kurtarma kuruluşu Rescue 1122 yaptığı açıklamada, olay yerine bir arama ve kurtarma ekibi ile bir afet müdahale aracının sevk edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Açıklamada, binanın küçük odalardan oluştuğu ve alanın dar olması nedeniyle arama-kurtarma faaliyetlerinin güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.

Kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua