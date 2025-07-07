Karaçi'de Çöken Binada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Karaçi'de Çöken Binada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi
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Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken beş katlı binada enkazdan çıkarılan yeni cenazelerle birlikte ölü sayısı 27'ye ulaştı. Kurtarma çalışmaları sona ermek üzere.

KARAÇİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güney liman kenti Karaçi'de pazar günü çöken beş katlı binada enkazdan çıkarılan yeni cenazelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Devlete bağlı kurtarma ekibinin sözcüsü Hasan Han, Xinhua'ya pazar günü yaptığı açıklamada ölü sayısını teyit ederek kurtarma çalışmalarının son aşamada olduğunu ve bina enkazının büyük bölümünün kaldırıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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