Haberler

Bursa'da Yangında Yatalak Adam ve Kedisi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangında Yatalak Adam ve Kedisi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir apartmanın 1. katında çıkan yangında yatalak Mehmet Çolak ve kedisi yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'NIN Karacabey ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında, yatalak olduğu öne sürülen Mehmet Çolak (52), evindeki kedisiyle birlikte hayatını kaybetti.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi 192'nci Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler ise alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, yatalak olduğu öğrenilen Mehmet Çolak'ı yatağında ölü buldu. Evindeki kedisi de ölen Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor

Jesus'a büyük şok! Söyledikleri Arabistan'ı karıştırdı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor

Jesus'a büyük şok! Söyledikleri Arabistan'ı karıştırdı
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı