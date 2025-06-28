Karacabey'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karacabey'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ayhan E. idaresindeki 16 BDB 868 plakalı otomobil, Kıranlar Mahallesi mevkisinde Ali Hikmet Ç'nin kullandığı 16 UBD 73 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ayhan E. (42) ve beraberindeki Bihter E. (40) ile İdil E. (10) ve diğer aracın sürücüsü Ali Hikmet Ç. (84) ile yanındaki Ayşe Ç. (68) ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.