Karacabey'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ayhan E. idaresindeki 16 BDB 868 plakalı otomobil, Kıranlar Mahallesi mevkisinde Ali Hikmet Ç'nin kullandığı 16 UBD 73 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ayhan E. (42) ve beraberindeki Bihter E. (40) ile İdil E. (10) ve diğer aracın sürücüsü Ali Hikmet Ç. (84) ile yanındaki Ayşe Ç. (68) ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.