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Karacabey'de trafik kazası: 12 kişi yaralandı

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Bursa-Çanakkale kara yolu üzerinde Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da yol kenarına savrulurken, yaralılar Karacabey ve Bandırma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bursa- Çanakkale kara yolu üzeri Karacabey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bigem S. (55) idaresindeki 34 ECR 085 plakalı aracı ile Karacabey istikametinden Bandırma istikametine seyri esnasında 92. kilometreye geldiğinde Çavuşköy kavşağından Çavuşköy istikametine dönmek istediği esnada Bandırma istikametinden gelen sürücü Kenan Ö. (37) yönetimindeki 17 SN 440 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta yol kenarına savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 ECR 085 plakalı aracın sürücüsü Bigem S. (55) ve yanında bulunan Meltem S. (49), 17 SN 440 plakalı aracın sürücüsü Kenan Ö. (37) ve araçta bulunan Gonca A. (34), Gülper Ö. (39), Muhammet Kayra Ö. (12), Simge Ö. (8), Umay A. (8), Mete Yaşar A. (5), Ecrin Ö. (8), Sena Ö. (29) ve Mehmet Ö. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçta sıkışan yaralılar kurtarılırken, Karacabey ve Bandırma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, yolun tamamı yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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