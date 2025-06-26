Karacabey'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karacabey'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir traktörün çekiciyle çarpması sonucu 64 yaşındaki sürücü Hüseyin Şırlançı yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Aygün idaresindeki 33 AZT 075 plakalı çekici ve 47 ABE 879 plakalı yarı römork, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halindeyken, banket üzerinde ilerleyen 16 TM 750 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Şırlançı (64) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şırlançı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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