Karacabey'de Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir tır, trafik ışıklarında dönüş yapan bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa-Balıkesir kara yolunda Bursa yönüne seyreden Ali A. idaresindeki 16 BEC 637 plakalı tır, Uluabat Mahallesi'nde trafik ışıklarında dönüş yapan Hüseyin T'nin (44) kullandığı 16 EGM 96 plakalı otomobile çarptı.
Tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle yaşandığı iddia edilen kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin T. ve aynı araçtaki Tülay A. (47), sağlık görevlilerince ilk müdahalelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.