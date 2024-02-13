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Karacabey'de Otomobil Kazası: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, otomobilin sürücüsü Haşim Güngör ile Fahriye Dalyan ölürken, yaralı Muharrem Dalyan da hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde takla atıp, tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Haşim Güngör (62) ile Fahriye Dalyan'ın (58) hayatını kaybettiği kazada, yaralı Muharrem Dalyan da (62) tedavi gördüğü Karacabey Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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