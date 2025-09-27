Karacabey'de Orman Yangınına Yoğun Müdahale
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ekmekçi Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahalesini sürdürüyor.
Mehmet İNAN- Yiğithan HÜYÜK- Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel