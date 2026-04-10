Karacabey'de Aracı ve Babaoğlu'nun Cansız Bedeni Çıkartıldı
Karacabey ilçesinde suya gömülen kamyonet ve sürücüsü Turan Babaoğlu'nun cansız bedeni, yapılan çalışmalarla dereden çıkarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
ARAÇ VE BABAOĞLU'NUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI
Karacabey ilçesinde 'kestirme' olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçerken kamyoneti suya gömülen Turan Babaoğlu ve aracı, Canbalı Deresi'nden yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Babaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
SUYA BATMA ANI KAMERADA
Öte yandan kamyonetin suya gömülmeden önceki son anları ve su yüzeyindeki batma görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı