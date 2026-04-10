Haberler

Dereden geçerken aracı suya gömülen sürücü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kestirme yol kullanırken dereden geçmeye çalışan 72 yaşındaki Turan Babaoğlu, aracının suya gömülmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri, yaptığı aramada Babaoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Canbalı Mahallesi'nde Canbalı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Bursa yönüne giden Turan Babaoğlu, kestirme olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçmek istedi. Babaoğlu, yağış nedeniyle derenin yükseldiğini fark edemeyince aracı suya gömüldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin derede yaptığı aramada, yeri tespit edilen aracın sürücüsü Babaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen sürücü ile aracını dereden çıkarma çalışmaları sürerken, çevre sakinlerinin güzergahı 'kestirme yol' olarak kullandığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

