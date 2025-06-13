Karaburun'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Karaburun'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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İzmir'in Karaburun ilçesinde Mordoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar, helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Liman - Güncel
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