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İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce, bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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