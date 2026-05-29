İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.