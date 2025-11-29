Haberler

Karaburun'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgedeki ekipler su tahliyesi için çalışmalara başladı.

KARABURUN'DA DA ETKİLİ OLDU

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Karaburun'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden Çeşme'de de ekipler, gece boyunca su tahliyesi için çalışma yaptı. Öte yandan son 24 saatte en çok yağış alan ilçe, Karaburun oldu. İlçeye metrekarede 154,5 kilogram yağmur yağdı. Karaburun'u metrekarede 126 kilogram ile Çeşme, 122,8 kilogram ile Foça ve 95,6 ile Dikili takip etti.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
