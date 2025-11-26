Haberler

Karaburun Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Güncelleme:
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında su alan bir bottaki düzensiz göçmenlerden 17'si kurtarıldı, 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında su alan bottaki düzensiz göçmenlerden 17'sinin kurtarıldığı, 1'inin cansız bedenine ulaşıldığı ve kaybolduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi, 4 Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, yarı batık haldeki bot ile deniz yüzeyinde bulunan 17 düzensiz göçmeni kurtardı ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden edinilen bilgiler doğrultusunda kaybolduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

