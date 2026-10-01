Karabük Yenice'de pikap otomobile çarpıp evin bahçesine girdi, 2 kişi yaralandı

Karabük Yenice'de pikap otomobile çarpıp evin bahçesine girdi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Yenice ilçesi Kuzdağ köyünde pikap, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde pikabın, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kuzdağ köyünde ilerleyen İ.D. (71) idaresindeki 78 YB 893 plakalı pikap, önce M.A'ya (25) ait yol kenarında park halinde olan 78 ACP 131 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle virajı dönemeyen araç çitleri aşarak bir evin bahçesine girdi.
Kazada, pikap sürücüsü İ.D. ve yanındaki İ.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki evin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kayıtlarda kontrolden çıkan pikabın önce park halindeki otomobile çarpması ardından evin bahçesine girmesi yer alıyor.