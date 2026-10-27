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Karabük Yenice'de odun çekerken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Karabük Yenice'de odun çekerken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Karabük'ün Yenice ilçesinde Güney köyü Akçam mevkisindeki ormanda odun çektiği sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Güney köyü Akçam mevkisindeki ormanda çalışan Naim Karagül (46), traktörle odun çektiği sırada devrilen aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karagül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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