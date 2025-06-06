Karabük Valisi Yavuz, Bayramda Hastaları ve Yaşlıları Ziyaret Etti

Karabük Valisi Yavuz, Bayramda Hastaları ve Yaşlıları Ziyaret Etti
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla hastaları ve huzurevi sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve bayramlarını kutladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eşi Süreyya Yavuz ile Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yücel Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

Hastaları odalarında ziyaret eden Yavuz ve eşi, geçmiş olsun dileklerini iletip tüm hastalara acil şifalar diledi.

Hastaların durumu hakkında İl Sağlık Müdür Vekili Bekir Poçan ve başhekim Erkan Doğan'dan bilgi alan Yavuz, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Hastane çalışanlarıyla da bayramlaşan Yavuz, tüm personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra Yücel Huzurevi'ni ziyaret eden Yavuz, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Vali Yavuz, huzurevi sakinleri ve çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bayramı hastanede geçirenleri ziyaret ettik ve onlara acil şifalar diledik. Şimdi sizlerle birlikteyiz. Sizler bizim koca çınarlarımızsınız. Bizler sizin evladınızız. Sizlerin hem dualarınızı almaya hem de bayramlarınızı tebrik etmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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