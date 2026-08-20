Kozan'da Uyuşturucu Denetiminde Aranan Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Denetimlerde 23,74 gram sentetik kannabinoid, 4 sentetik ecza ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-19 Ağustos tarihlerinde "Kozan'a Güven" denetimleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi. Hacıuşağı, Taş, Mahmutlu, Tufanpaşa, Karacaoğlan, Cumhuriyet, Şevkiye ve Varsaklar mahallelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, cadde ve sokaklarda dar alan uygulamaları yapıldı.

Uygulamalarda 411 şahıs genel bilgi toplama (GBT) kapsamında sorgulanırken yapılan kontroller sırasında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu madde kullanımına yönelik yapılan kontrollerde ise 11 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda toplam 23,74 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 sentetik ecza ve muhtelif miktarlarda maddeler ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı