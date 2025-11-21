Haberler

Karabük Valisi Çocukları Makamında Ağırladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 'Söz Çocuğun' etkinliği kapsamında çocuk temsilcileriyle bir araya gelerek, çocuk hakları ve taleplerini dinledi. Etkinlik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Söz Çocuğun" etkinliği kapsamında çocukları makamında kabul etti.

Valilik tarafından yürütülen "İşte Birlik Güçte Birlik Karabük" projesi kapsamında yer alan ve "Karabük'te Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Bilincinin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Söz Çocuğun" etkinliklerinin kapanış programı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Valilik makamında gerçekleştirildi.

Çocukları makamında ağırlayan Vali Yavuz, onların görüş ve taleplerini dinledi.

Yavuz, çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve özellikle karar alma süreçlerine katılımlarının güçlendirilmesinin Valilik olarak önemsedikleri bir konu olduğunu belirtti.

Çocuk temsilcisi Aybüke Ören, ziyaretin ardından gazetecilere, Karabük Çocuk Komitesinin temsilcileri olarak, Karabük Valiliği himayesinde yürütülen "Kamu-STK İşbirliği Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Karabük'te Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Bilincinin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde "Söz Çocuğun" faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Faaliyet süresince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Hakları Komitesi olarak projeye katkı sunduklarını ve çocukların sesinin duyulması adına düşünceleri ve talepleri yetkililerle paylaştıklarını belirten Ören, "Yapılan ziyaretlerde temiz suya erişim, çevre bilinci, güvenli parklar, aile dostu sosyal alanlar, çocuklara yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri gibi konularda görüşlerimizi ilettik. Ayrıca okul ve çevre güvenliği, sosyal hizmetlere erişim ve çocukların karar alma süreçlerine katılımı konusunda önerilerimizi paylaştık." dedi.

Ören, Karabük'te yaşayan tüm çocukların daha mutlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda büyüyebilmesi için yaptıkları çalışmaların Vali Yavuz tarafından dikkate alınmasının kendileri için kıymetli olduğunu ifade ederek, "Biz çocuklar olarak sesimizi duymanızı, haklarımıza saygı gösterilmesini ve çocukların üstün yararı gözetilerek alınmasını talep ediyoruz. Bu süreçte bizlere kulak veren, fikirlerimizi önemseyen ve 'Karabük'te Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Bilincinin Güçlendirilmesi Projesi' 'Söz Çocuğun' faaliyeti kapsamında bizlerle bir araya gelerek katkı sunan Sayın Valimiz Mustafa Yavuz'a teşekkür ederiz. Çocukların sesi duyuldukça, şehirler daha güçlü ve geleceğimiz daha aydınlık olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
