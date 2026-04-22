Karabük Valisi Çağatay, koltuğunu öğrenciye devretti

Karabük Valisi Oktay Çağatay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamına oturan TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Örenli, büyük heyecan ve gurur yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağatay, çocukların Türkiye'nin yarınları olduğunu belirtti.

Çağatay, çocukların özgüvenli, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını, 23 Nisan'ın, milli egemenliğin simgesi olmasının yanı sıra çocuklara armağan edilen dünyadaki tek bayram olduğunu kaydederek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu Müdürü Hayriye Kutlu ve Sınıf Öğretmeni Perihan Yıldız da yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
