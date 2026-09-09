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Karabük Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Karabük Üniversitesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesinde öğrenci ve çalışanların olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesinde öğrenci ve çalışanların olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesinde Sivil Savunma Uzman Yardımcısı Hatice Afacan, Fakülte Sekreteri Hakan Cebeci ve TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Sedat Çat tarafından öğrenci ve çalışanlara yönelik acil durumlar, deprem ve yangın anında yapılması gerekenler ile tahliye süreçleri hakkında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından bir sınıfta öğrencilerin bulunduğu sırada "Deprem var" anonsunun yapılmasıyla öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uyguladı.

"Deprem sona ermiştir" anonsuyla başlatılan tahliye sürecinde koruma ekibi, öğrencileri güvenli şekilde toplanma alanına yönlendirdi.

Toplanma alanında öğrenci sayımının yapılmasının ardından Çat, yangın söndürme tüpünün doğru ve güvenli kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Karadavut, gazetecilere, olası afetlere karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Deprem kuşağında ve afet riski taşıyan bölgede yer aldıklarını, uzman ekiple çalışmalar yapıldığını belirten Karadavut, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz ekiple sürekli ve düzenli eğitimler veriyoruz. 'Acil Durum Eylem Planı' her yıl düzenli güncellenmekte çünkü afetlerin içeriklerinde değişimler yaşanabiliyor. Bunlara karşı hem bilgilendirme hem de uygulama yapılması gerekiyor. TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki hocalarımız ve afet yönetimi uzmanlarımız bizlere düzenli eğitimler veriyor. Bugün de eğitimlerin uygulamasını yaparak başarı seviyemizi ölçmek istedik ve oldukça güzel sonuçlar elde ettik. Çalışmalarımız bundan sonra da sürecek."

Kaynak: AA
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