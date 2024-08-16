Karabük Üniversitesi adını anmadan "Maymun çiçeği" açıklaması yaptı

Afrika'da etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün "küresel acil durum" ilan etmesine yol açan "daha bulaşıcı" maymun çiçeği virüsü, İsveç ve Pakistan'da görülürken Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de henüz vaka görülmediğini açıkladı. Salgın nedeniyle tüm dünya diken üstündeyken çok sayıda yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi'nden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MAYMUN ÇİÇEĞİ" İFADESİ KULLANILMADI

Yapılan açıklamada, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiği vurgulandı. Ancak rektörlük tarafından yapılan açıklamada "Maymun çiçeği" ifadesinin kullanılmaması dikkat çekti.

"BÜYÜK BİR HASSASİYET GÖSTERMEKTEYİZ"

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz." ifadelerine yer verildi.