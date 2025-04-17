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Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A Programında Türkiye İkincisi Oldu

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Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK 2209-A kapsamında 46 projeyle Türkiye ikinciliğini kazandı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bilimsel araştırma ve proje üretme konusundaki hedeflerinin devam edeceğini belirtti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK 2209-A kapsamında 46 projeyle Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından açıklanan bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre KBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında hazırladığı 46 proje desteklenmeye hak kazandı.

Bu başarı, Karabük Üniversitesine Selçuk Üniversitesinin ardından Türkiye ikinciliğini kazandırdı. KBÜ, Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma performansı yüksek üniversiteler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "KBÜ olarak bilimsel araştırma ve proje üretme konusunda Türkiye'nin öncü araştırma üniversiteleri arasında yer alma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bilimsel üretkenliği teşvik etmeye, genç araştırmacıları desteklemeye ve yenilikçi projelere katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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