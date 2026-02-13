Haberler

Safranbolu Devlet Hastanesine ek idari hizmet binası tahsis edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi'ne ait tarihi taş bina, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne 'Ek İdari Hizmet Binası' olarak tahsis edildi. Yeni düzenleme ile hastanenin idari birimleri bu tarihi binaya taşınacak.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Karabük Üniversitesi Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi olarak kullanılan tarihi taş bina, "Ek İdari Hizmet Binası" olarak kullanılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesine tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kampüs alanındaki 63 bin 192,95 metrekare arsanın eğitim tesisleri yapılmak üzere Karabük Üniversitesine, tarihi taş binanın ise "Ek İdari Hizmet Binası" olarak kullanılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesine tahsisi Sağlık Bakanlığınca onaylandı.

Devir işleminin ardından hastane ana binasındaki idari birimler, yeni tahsis edilen tarihi binaya taşınacak.

İdari birimlerden boşalan alanlar ise poliklinik ve tedavi birimlerine dönüştürülerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Ayrıca, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki eski İmam Hatip Lisesi binasının, KBÜ Tıp Fakültesine devir süreci de resmi olarak tamamlandı.

Bu devirle Tıp Fakültesi daha modern ve geniş alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme imkanına kavuşacak.

Açıklamada, "Sağlık ve eğitim camiası için büyük önem taşıyan bu sürecin tamamlanmasında ve ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, Karabük Valimiz Sayın Oktay Çağatay'a, milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Durmuş Ali Keskinkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti