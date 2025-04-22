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Karabük Üniversitesi Öğrencileri TBMM'yi Ziyaret Etti

Karabük Üniversitesi Öğrencileri TBMM'yi Ziyaret Etti
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ı TBMM'de ziyaret ederek meclis çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ı TBMM'de ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırışık ve öğrencileri kabul eden Şahin ve Keskinkılıç, misafirlerine Meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Kırışık, "Karabük'ün değerli milletvekilleriyle TBMM çatısı altında bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Gazetecilik Bölümü öğrencilerimizin, Türkiye'nin en önemli karar alma mekanizmasını yerinde görmeleri, mesleki bakış açılarını geliştirmeleri açısından çok kıymetli. Ayrıca üniversite olarak ülkemizin toplumsal, kültürel ve siyasal yapısına katkı sunacak bireyler yetiştirme sorumluluğumuzu bu tür etkinliklerle pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnce, öğretim üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Can Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Aşlakcı'nın da bulunduğu kafile, daha sonra Meclis'i gezdi.

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Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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