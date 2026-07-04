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Karabük Üniversitesi'nde hücresel yaş analizi için yerli test kiti geliştiriliyor

Karabük Üniversitesi'nde hücresel yaş analizi için yerli test kiti geliştiriliyor
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Karabük Üniversitesi'nde geliştirilen yerli test kiti ve analiz yöntemi, kandaki proteinleri inceleyerek biyolojik yaşı tespit edecek ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayacak.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), hücresel yaşlanmayı analiz edebilen yerli test kiti ve analiz yöntemi geliştiriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı'nın yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı B Grubu AR-GE Programı (TÜSEB-B) kapsamında destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayılı, biyolojik yaşın belirlenmesine yönelik yeni analitik yöntem ve test kiti geliştirdiklerini belirtti.

Daha önce tükürük örnekleri üzerinden yürüttükleri çalışmada tek moleküle odaklandıklarını aktaran Kayılı, "Burada ise bütüncül yaklaşım kullanarak kandaki tüm proteinleri ve bu proteinlerde meydana gelen modifikasyonları inceleyecek, bunların yaşla ilişkili değişimlerini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kayılı, kronolojik yaş ile biyolojik yaşın her zaman aynı olmadığını, geliştirdikleri yöntemin hücresel yaşlanma hızını tespit etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz yöntemde çok küçük hacimde kan numunesine ihtiyaç duyuyoruz ve analizlerimizi ileri nesil kütle spektromik sistemlerle gerçekleştiriyoruz. Bir kişinin normal kronolojik yaşından ileride mi yoksa geride mi olduğu hakkında fikir sahibi olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece kişi, yaşam tarzında yapacağı değişikliklerle daha sağlıklı yaşlanma süreci geçirebilir ve yaşa bağlı hastalıklara daha geç maruz kalabilir."

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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