Karabük Üniversitesi'nden Enfeksiyon Riskini Azaltan Yenilikçi Implant Yöntemi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), TÜBİTAK destekli projeyle, vücut içine yerleştirilen implantlarda enfeksiyon riskini azaltacak ısıtma temelli yeni yöntem geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açımlamaya göre, "Vücut İçine İmplante Edilebilen Metal İmplantların İndüksiyon Isıtma Tekniği Kullanılarak Bakterisidal Isı Etkisine Kadar Isıtması" başlıklı proje, implant yüzeyinde oluşan bakterilerin ve biyofilm tabakasının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Öncü'nün yürütücülüğündeki araştırma ekibinde, Prof. Dr. Tansel Mutlu, Dr. Öğretim Üyesi Şerife Yılmaz Gürbüz ve Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatih Akoğlu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, geliştirdikleri elektronik devre sayesinde, implantın bobine farklı uzaklıklarda da verimli şekilde ısıtılabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tasarladığımız elektronik devre ile indüksiyon bobinden geçirdiğimiz değişken frekanslı alternatif akım, metal implant üzerinde elektromanyetik indüksiyon yoluyla ısıtma gerçekleştiriyor. Test düzeneğinde implantın bobine olan uzaklığı değiştirilerek farklı mesafelerde ısıtma performansı incelenebilmektedir. Beş farklı bakteri için yaptığımız testlerde, ısıtma öncesi ve ısıtma sonrası aldığımız sonuçların verimli olduğu sonucuna vardık."

Mutlu da projenin, ortopedi ve travmatoloji başta olmak üzere vücut içine metalik implant uygulayan cerrahi branşların en önemli problemlerinden biri olduğunu ve tedavisi oldukça zor görülen protezle ilgili enfeksiyonlara çözüm sağlanabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, implantları vücuttan çıkarmadan, ek cerrahi tedavilere gereksinim kalmadan etkili çözüm sağlanabileceğini kaydetti.

Gürbüz de bu tür enfeksiyonların çoğu zaman yeniden ameliyat veya uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektirdiğini belirterek, "İmplantı bakterilerle enfekte ettikten sonra hazırladığımız sistemle bir hafta bekletip indüksiyon ısıtma uyguladık. Kontrollerde bakterilerin üremesinin azaldığını, bazı türlerde ise tamamen kaybolduğunu gözlemledik." ifadelerini kullandı.