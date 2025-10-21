Haberler

Karabük Üniversitesi'nde Toprak Faunası Araştırması

Karabük Üniversitesi'nde Toprak Faunası Araştırması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yürütülen projeyle Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında omurgasız toprak faunası araştırılacak. Daha önce incelenmemiş toprak canlıları, biyolojik çeşitlilik indeksleriyle değerlendirilecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Duyar'ın yürütücülüğünde başlatılan proje kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında omurgasız toprak faunası araştırılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı çerçevesinde desteklenen "Batı Karadeniz Bölgesi Orman Fidanlıklarında Omurgasız Toprak Faunasının Vejetasyon Mevsimindeki Değişimi" başlıklı projeyle fidanlıklarda daha önce hiç incelenmemiş toprak canlılarının sistematik biçimde ortaya konması hedefleniyor.

Projeyle, uluslararası geçerliliği bulunan QBS Toprak Biyolojik Çeşitlilik İndeksi Türkiye'de fidanlıklarda ilk kez uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Duyar, Türkiye fidanlıklarında çeşitli fauna çalışmaları yapılmış olmasına rağmen özellikle Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında toprak faunasına yönelik herhangi bir çalışmaya rastlamadıklarını belirtti.

Toprak kalitesinin bugüne kadar daha çok fiziksel ve kimyasal analizlerle değerlendirildiğini aktaran Duyar, "Biz bu projede ilk kez biyolojik çeşitlilik indekslerini kullanarak toprak kalite sınıflarını biyolojik açıdan değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Duyar, projede omurgasız canlıların belirlenmesinde "Çukur Tuzak" ve "Tulgren Hunisi" yöntemlerinin uygulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Zeminde hareket eden canlıları çukur tuzak yöntemiyle, toprak içerisinde yaşayanları ise Tulgren sistemiyle tespit ediyoruz. Canlılar ısı ve ışık etkisiyle alt kısımda toplanıyor ve teşhisleri yapılıyor. Boyutları küçük olduğu ve toprak altında yaşadıkları için bu canlılar gözden kaçıyor ancak yaptığımız incelemelerde bir çay bardağı toprakta yüzlerce farklı omurgasız canlının yaşadığını tespit ettik. Bu nedenle toplumumuzun bastığı yerin sadece toprak değil, altında çok sayıda canlı organizma barındırdığını bilmesi gerekiyor."

Batı Karadeniz Bölgesi'nin dünyadaki biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarından ikisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Duyar, projeyle bölgede daha önce kaydı bulunmayan türlerin bilim dünyasına kazandırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

Asgari ücret için verdiği rakam bomba: Matematik hesabıdır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.