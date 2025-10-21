Karabük Üniversitesi'nde Toprak Faunası Araştırması

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Duyar'ın yürütücülüğünde başlatılan proje kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında omurgasız toprak faunası araştırılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı çerçevesinde desteklenen "Batı Karadeniz Bölgesi Orman Fidanlıklarında Omurgasız Toprak Faunasının Vejetasyon Mevsimindeki Değişimi" başlıklı projeyle fidanlıklarda daha önce hiç incelenmemiş toprak canlılarının sistematik biçimde ortaya konması hedefleniyor.

Projeyle, uluslararası geçerliliği bulunan QBS Toprak Biyolojik Çeşitlilik İndeksi Türkiye'de fidanlıklarda ilk kez uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Duyar, Türkiye fidanlıklarında çeşitli fauna çalışmaları yapılmış olmasına rağmen özellikle Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında toprak faunasına yönelik herhangi bir çalışmaya rastlamadıklarını belirtti.

Toprak kalitesinin bugüne kadar daha çok fiziksel ve kimyasal analizlerle değerlendirildiğini aktaran Duyar, "Biz bu projede ilk kez biyolojik çeşitlilik indekslerini kullanarak toprak kalite sınıflarını biyolojik açıdan değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Duyar, projede omurgasız canlıların belirlenmesinde "Çukur Tuzak" ve "Tulgren Hunisi" yöntemlerinin uygulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Zeminde hareket eden canlıları çukur tuzak yöntemiyle, toprak içerisinde yaşayanları ise Tulgren sistemiyle tespit ediyoruz. Canlılar ısı ve ışık etkisiyle alt kısımda toplanıyor ve teşhisleri yapılıyor. Boyutları küçük olduğu ve toprak altında yaşadıkları için bu canlılar gözden kaçıyor ancak yaptığımız incelemelerde bir çay bardağı toprakta yüzlerce farklı omurgasız canlının yaşadığını tespit ettik. Bu nedenle toplumumuzun bastığı yerin sadece toprak değil, altında çok sayıda canlı organizma barındırdığını bilmesi gerekiyor."

Batı Karadeniz Bölgesi'nin dünyadaki biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarından ikisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Duyar, projeyle bölgede daha önce kaydı bulunmayan türlerin bilim dünyasına kazandırılacağını kaydetti.