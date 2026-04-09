Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi Kazakistan'da uluslararası işbirliği protokolüne imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen uluslararası sempozyum kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türkiye'den 7 üniversite arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve ahilik temasıyla düzenlenen uluslararası sempozyum, Türk dünyasından akademisyenleri ve üniversite yöneticilerini bir araya getirdi.

Program, akademik işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması açısından önemli platform oluşturdu.

Sempozyum kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar protokole imza attı.

Protokol ile taraf üniversiteler arasında ortak akademik projeler geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların artırılması ve öğrenci ile akademisyen hareketliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hollandalı mimar Prof. Heijden, Karabük Üniversitesi'nde söyleşi yaptı

Hollandalı mimar Prof. Hans van der Heijden Karabük Üniversitesi'nde söyleşi yaptı.

Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde "Konut ve Tipoloji" isimli söyleşide konuşan Heijden, davet için teşekkür ederek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Heijden, Safranbolu'nun mimarisi, dokusu ve evleriyle çok önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş da Mimarlık Fakültesi olarak nitelikli etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

Etkinliklerin kitaplaştırıldığını anlatan Karaş, "Türkiye'deki mimarlık eğitiminde öncü bölümlerden biri olmakla gurur duyuyoruz ve bunu sürdüreceğiz." dedi.