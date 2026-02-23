Haberler

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

Karabük'ün Sarıçiçek Yaylası ve Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası, Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.

Ahmetusta Geçidi mevkisinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli seyrediyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
