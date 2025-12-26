Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağıyor.

Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede görevli Karayolları ekiplerince, Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışması yapılıyor.

Eflani ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.