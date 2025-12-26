Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Karabük'ün yüksek kesimlerinde, özellikle Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yapıyor. Eflani ilçesinde de kar yağışı sürüyor.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağıyor.
Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede görevli Karayolları ekiplerince, Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışması yapılıyor.
Eflani ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel