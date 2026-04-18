Haberler

Karabük'te yarım asırlık sinema restore edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabük milletvekilleri ve il başkanı, 1958'de açılan Yenişehir Sineması'nın restorasyon çalışmaları için incelemelerde bulundu. Yapının, şehrin kültürel mirasının korunması ve sosyal hayatın yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, uzun süredir kullanılmayan sinema binasında incelemelerde bulundu.

Karabük'te 1958'de hizmete açılan ve Yenişehir Sineması'nın restorasyon çalışmalarıyla yeniden kente kazandırılması hedefleniyor.

Şahin, Yenişehir Sineması'nın Karabük'ün geçmişiyle geleceği arasında önemli köprü olduğunu belirterek, "Şehrimizin kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kıymetli yapıyı yeniden Karabük'ün hizmetine sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da Yenişehir Sineması'nın sadece bir yapı değil, aynı zamanda Karabük'ün sosyal hayatına tanıklık etmiş önemli mekan olduğunu dile getirerek, yapılacak çalışmalarla burayı yeniden canlandırmayı hedeflediklerini anlattı.

Çetinkaya da yazlık sinemanın ardından kışlık sinemanın da restore edilmesinin kentin kültürel hayatına katkı sunacağını ifade ederek, Karabük'ün tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini anlattı.

Salt da çalışmanın şehirde heyecan oluşturduğunu belirterek, hemşehrilerinin anılarında önemli yeri olan mekanı yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
FBI Direktörü hakkında çarpıcı iddialar

ABD istihbaratının teslim edildiği isim ile ilgili iddialar çok vahim

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu