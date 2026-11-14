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Karabük'ün 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Karabük'ün 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı
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Karabük'ün 75. Yıl Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KARABÜK'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.İ.Y. idaresindeki 78 ABL 026 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 07 AYG 283 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 78 ABL 026 plakalı otomobildeki R.E. ve B.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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