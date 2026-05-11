Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi, 5000 Evler Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin en büyük yerleşim alanlarından biri olan mahalle, altyapıdan çevre düzenlemesine kadar yenileniyor.

Toplam 5 bin 400 metrelik hattı kapsayan projede, 26 bin ton sıcak asfalt serimi ile 19 bin 600 metre bordür çalışması yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "hizmet belediyeciliği" vizyonuyla projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Projenin sadece bir fiziksel iyileştirme değil, mahalle sakinlerine verilen değer sözü olduğunu aktaran Çetinkaya, "Mahallemizin çehresini bütünüyle değiştiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya her alanda mahallemize değer katan bu dönüşüm, şehrimizin vizyonuna yakışır bir seviyeye ulaşacak. Tek gayretimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve her köşesiyle ışıldayan bir Karabük inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük heyeti Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Karabük heyeti, Hıdırellez kapsamında şehrin birçok noktasında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, köylerde gerçekleştirilen Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu.

Heyet, merkezde Acıöz ve Başköy, Safranbolu'da Karıt, Tokatlı, Toprakcuma ve Karapınar, Eskipazar'da Doğancılar ile Eflani'de Güngören ve Ulugeçit köylerini ziyaret etti.

Öte yandan heyet, Anneler Günü kapsamında Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.